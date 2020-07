De Gea overtager Schmeichel-rekord i Manchester United

Peter Schmeichel havde i mange år rekorden for flest antal kampe som udlænding for United. 398 blev det til.

Den spanske fodboldmålmand David De Gea kunne ikke kun glæde sig over 3-0-udesejren over Aston Villa torsdag aften i Premier League.

Det var nemlig samtidig De Geas kamp nummer 399 for United, og dermed er han den udlænding - det vil sige den spiller uden for Storbritannien eller Irland - som har spillet flest kampe for Manchester-klubben.

Inden kampen delte De Gea rekorden med det danske målmandsikon Peter Schmeichel, som i 1990'erne fejrede et hav af triumfer med United.

- Undskyld for det Schmeichel, siger De Gea til MUTV, klubbens egen tv-kanal.

- Det er fantastisk. Det betyder, at jeg har været her længe, og jeg har spillet virkelig, virkelig godt på et højt niveau. Så jeg er virkelig stolt over at have spillet så mange kampe for denne klub.

- Forhåbentlig kommer der 400 kampe yderligere. Jeg er virkelig, virkelig glad, siger De Gea.

29-årige De Gea kom til Manchester United fra Atlético Madrid tilbage i 2011 som et stort talent. Han havde allerede spillet fast for Madrid-klubben på det tidspunkt, og han havde blandt andet vundet Europa League.

For en periode var danske Anders Lindegaard nærmeste konkurrent til De Dea i Manchester United, og for en kort periode lykkedes det faktisk Lindegaard at sende De Gea på bænken, da spanieren ikke havde slået til i England.

De Gea kom dog tilbage og har i en årrække været nævnt som en af de bedste keepere i Premier League.

Peter Schmeichel spillede for Manchester United fra 1991 til 1999. Danskeren vandt blandt andet fem Premier League-titler med klubben samt Champions League i 1999, hvor klubben endda også vandt FA Cuppen.

Til sammenligning har De Gea været med til at vinde Premier League én gang. Spanieren har dog også været med til at vinde Europa League, FA Cuppen og Liga Cuppen med United.