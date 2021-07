David Nielsen vil undgå sort plet på AGF i Europa

David Nielsen, træner for AGF, var dybt skuffet over resultatet, som blev sat i gang af et tidligt nordirsk mål efter tre minutter.

- Det var højintenst og stressfyldt. Vi kom bagud lynhurtigt, da kampen startede. Og så startede helvede lidt for os i forhold til at få kampen tilbage på vores hænder. Det formåede vi ikke.

- Det blev en ren duelkamp, hvor vi kan finde en masse ting, vi ikke gjorde godt nok, siger David Nielsen til klubbens hjemmeside.

Larne fordoblede føringen og gjorde det til 2-0 efter en halv time, og AGF famlede stadig efter at få fodfæste. Først efter 85 minutter fik AGF reduceret efter et drop fra Larnes målmand.

- Vi var heldige at få scoret et mål, som selvfølgelig er helt vitalt for os. Alle er klar over, at det ikke var en god præstation fra vores side. Både fra min side og fra spillerne. Det var ikke godt nok.

- Jeg havde ikke fået gjort spillerne klar til det her britiske fodbold, vi skulle spille. Det må jeg bare tage på min kappe, siger David Nielsen.

Han forsøger at se lyst på det, da den europæiske kampagne stadig kan reddes.

- Vi fik stabiliseret tingene lidt i anden halvleg og havde en bedre præstation og fik scoret et mål, som er sindssygt vigtigt.

- Nu er vi med og kan selv afgøre, om det skal være en sort plet på os, eller det skal være en, hvor vi når at komme ud af fængslet, siger David Nielsen.

AGF-spillerne var hele tiden et skridt bagefter de fysisk stærke nordirere.

- Det var tungt for mig at se spillerne lide sådan på banen. Men vi kom igennem det, og vi fik scoret og tabte med et mål, og nu skal vi bare gøre klar til returen, siger David Nielsen.