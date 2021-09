David Nielsen vil snakke med islandsk profil om film

For i gode perioder kan den 22-årige islænding være flyvende for AGF, mens han af og til gør sig uheldigt bemærket med kontroversielle episoder.

I mandagens 2-0-sejr ude over Silkeborg viste han sig fra begge sider, da han spillede godt, men også nemt kunne have modtaget sit andet gule kort for film i midten af anden halvleg.

Kort tid forinden havde han allerede fået sit første gule kort, da dommeren vurderede, at han prøvede at filme sig til et straffespark.

Derfor vil AGF-træner David Nielsen tage en snak med den farverige kantspiller om at ligge lige på grænsen.

- Han lå lidt på grænsen, og når jeg har fået set situationen igen, så tager vi en snak om det, siger han.

Cheftræneren forsvarer dog islændingen med, at temperamentet er en del af hans spillestil.

- Han er en spiller, der har behov for at spille med stor tænding, og han er en meget visuel spiller, som også gestikulerer en del med hænderne.

- Men han spillede også fremragende, og vi er generelt et hold, der spiller helt oppe på de store tangenter, siger cheftræneren.

Ud over situationen, hvor AGF kunne være blevet reduceret til ti mand, var der endnu en kontroversiel situation, som gik AGF's vej i kampen.

Hjørnesparket, som førte til 2-0-målet, skulle nemlig måske slet ikke have været et hjørnespark. På tv-billederne lignede det, at bolden allerede var ude over mållinjen, før aarhusianerne blev tildelt hjørnesparket.

Det havde man godt bemærket i Silkeborg-lejren, hvor cheftræner Kent Nielsen ikke var helt tilfreds med den dom.

- Hurra for VAR, men jeg ved ikke, om den var inde eller ude, men det er en del af det. Det er dog ret godt set af linjedommeren, fordi han stod ret langt fra, siger Silkeborg-træneren med et glimt i øjet.

Han mener dog, at både det mistænkelige hjørnespark og Thorsteinssons mulige andet gule kort er en del af spillet.

- Jeg står ikke med følelsen af, at vi blev snydt, for sådan er det bare i fodbold. På sådanne dage har vi rigeligt at gøre med at evaluere os selv, og det har jeg også sagt til spillerne, siger han.