David Nielsen trods uafgjort: Vi har troen på det

Inden udligningen havde AGF's svenske venstreback Eric Kahl vendt 0-1 til 2-1 med to mål efter bare 16 minutters spil.

Kahl, som kom til klubben denne sommer fra svenske AIK Stockholm, havde efter kampen svært ved at finde ord for den nye nedtur trods sin personlige succes.

- Selvfølgelig var det frustrerende, da OB scorede i det sidste minut, men det er faktisk rigtig svært at finde ord for, hvad det betyder.

- Vi kan selvfølgelig godt bruge pointet, som vi fik med os i dag, men vi havde været bedre stillet med tre point, siger svenskeren.

AGF leverede i sidste runde et af sæsonens lavpunkter, da holdet tabte 0-2 på udebane til oprykkerne fra Viborg.

Cheftræner for Aarhus-mandskabet David Nielsen var glad for, at præstationen mod Viborg var forbedret markant til kampen mod OB.

- For mig handlede det om at få repareret på præstationen fra Viborg-kampen, og det synes jeg i hvert fald, at vi fik gjort med den første halvleg, vi spillede.

- Det fortæller mig, at vi har troen på det, da vi overvandt OB's mål efter et minut, og at vi er et sted, som vi kan arbejde bedre ud fra, siger han.

AGF-træneren tror ikke, at det indkasserede mål til allersidst kan tilskrives manglende selvtillid fra den dårlige sæsonstart.

- Jeg tror ikke, at det var den her klassiske med, at man var nervøs for at vinde. Det var totaliteten af en kamp, der kostede rigtig mange kræfter.

- Vi skulle flytte os meget nede bagved, og OB blev ved med at bringe nye angribere på banen.

- Så prøvede vi at hænge så godt med i kampen, som vi nu kunne. Det var ærgerligt, at vi ikke bare lige fik lagt det pres, der skulle til, for at få løst den situation, for det havde drengene fortjent, siger Nielsen.

Aarhusianerne er næstsidst i Superligaen med bare to point, og efter den forestående landskampspause venter et vaskeægte bundbrag, når sidstepladsen Vejle kommer til Aarhus den 12. september.