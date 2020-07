David Nielsen om sølvjagt: Spillerne har været hårdt presset

Det har dog længe ligget på vippen, om det skulle være sølv eller bronze, da AGF har været i hård kamp mod FC København, der med en solid slutspurt trak det længste strå til sidst.

AGF indtog ellers andenpladsen inden de to sidste runder, men med bare ét point imod FC Nordsjælland og Brøndby og fuldt hus til FCK har hovedstadsklubben overhalet holdet fra Aarhus.

Jagten på sølvmedaljerne har ifølge aarhusianernes cheftræner, David Nielsen, presset spillerne til det yderste.

- Når vi taler om sølvmedaljer, så handler det om, at vi har et hold, der kom fra bunden af ligaen, og pludselig flyver vi meget højt efter sidste søndags sejr over FCK.

- Så kigger vi ned, og så er der rigtig langt ned, og med mange kampe her i den sidste uge er der ingen tvivl om, at spillerne er blevet presset til det yderste for at få sølvmedaljer, siger træneren.

Selv om sølvmedaljer ikke har været målet i Aarhus, så kan David Nielsen godt mærke skuffelsen over, at det "bare" blev bronze, men han er også realistisk.

- Vi lykkedes ikke med at vinde sølvet, og det kan godt være, det er en skuffelse. Men vi må også være realistiske og se på, hvor vi kommer fra, siger han.

AGF's administrerende direktør, Jacob Nielsen, kalder David Nielsen for kongen af Aarhus, men slår fast, at hvis træneren skal beholde det navn, så skal der en titel til.

- Der er ingen tvivl om, at David (Nielsen, red.) lige nu er kongen af Aarhus, men hvis han skal blive ved med at være det, skal han hive sværdet helt ud af stenen.

- For at gøre det skal han vinde en titel, men i det kan der være nogle forskellige ting. Det skal i hvert fald være noget mere ædelt end bronzen, fastslår direktøren.