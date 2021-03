David Nielsen om kompleks: Det må lykkes på et tidspunkt

Det uafgjorte resultat betød nemlig, at det stadig ikke er lykkedes AGF at vinde over Randers i en betydende kamp siden en 3-2-sejr den 2. august 2015. I den periode har holdene nu mødt hinanden 14 gange, hvor Randers har vundet de otte, mens seks er endt uden vinder.

Som det ser ud lige nu, står holdene dog til at skulle spille mod hinanden op til fire gange i den afsluttende del af sæsonen. To af kampene er allerede sikret, da holdene over to kampe skal dyste om en plads i årets pokalfinale.

Og hvis Randers på søndag sikrer en plads i top-6, skal holdene spille hele fire gange mod hinanden på under to måneder. Sker det, tror AGF-træner David Nielsen også på, at aarhusianerne får bugt med kronjyderne inden sæsonen er forbi.

- Nu får vi jo så mange chancer for at slå Randers, så mon ikke vi nok skal vinde i hvert fald en ud af de fire interne opgør, vi skal spille.

- Det satser vi i hvert fald på, og det må jo lykkes på et eller andet tidspunkt, mener AGF-træneren.

Selv om der snakkes meget om AGF's Randers-kompleks, så mener holdets topscorer, Patrick Mortensen, at man skal bide mærke i, at de sidste tre kampe har holdet ikke tabt til Randers.

- Det er fint nok, at folk snakker om, at vi ikke har vundet over Randers i lang tid, men omvendt skal man bare huske, at de sidste kampe har vi heller ikke tabt, siger han.

Mortensen mener ikke, at den sene Randers-udligning skyldtes, at AGF-spillerne havde tankerne på den dårlige stime.

- Vi tænkte slet ikke på det under kampen, og det var bare en kamp som alle andre, så det havde ikke den store betydning, siger topscoreren.

I Randers er man glad for at fortsætte den gode stime mod rivalerne, som for træner Thomas Thomasberg betyder meget.

- Selvfølgelig betyder det meget, selv om når spillerne går på banen, er der andre ting i fokus.

- For os er det fedt som lillebror i forhold til AGF at vise, at vi faktisk stadig er bedst på resultattavlen, siger Randers-træneren.