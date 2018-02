David Nielsen hylder matchvinder Sanas indstilling

AGF vandt mandag aften 1-0 ude over Hobro i Alka Superligaen. Den svenske profil Tobias Sana blev matchvinder for de aarhusianske gæster, da han efter 65 minutters spil sparkede et flot langskud i mål.

David Nielsen påpeger, at de to spillere ikke nødvendigvis er de to, der skal danne fast angrebsduo, men at de op til kampen mod Hobro var det rette valg.

- Tobias Sana og Mustapha Bundu har haft den bedste opstart. De har præsteret fra første dag. De mødte blandt andet ind mandag for at træne lidt ekstra inden kampen. Det viser bare, at indstillingen er, hvor den skal være, siger David Nielsen.

Han roste ligeledes Sanas mentale indstilling i den hårde opstartsfase forud for kampen i Hobro.

- Tobias (Sana red.) har ødelagt fodboldhold i hele opstarten. Han har spillet på større adresser i Europa, eksempelvis Ajax. Alligevel er han en leder på vores hold.

- Den sult han viser, og den måde han guider de unge på, er en stor inspiration, siger cheftræneren om den svenske matchvinder.

Med valget af Tobias Sana og Mustapha Bundu var den nyindkøbte angriber Martin Pusic henvist til bænken. David Nielsen nyder dog at have flere strenge at spille på i angrebet.

- Det er godt for os, at have fire gode angribere i truppen. Vi har en god bredde. I efteråret havde vi Duncan (Morten "Duncan Rasmussen", red.) og nu har vi Martin Pusic. Det giver os flere strenge at spille på, siger Nielsen.

AGF møder i den kommende runde Sønderjyske på hjemmebane.