David Nielsen glæder sig over AGF-kontrol mod AaB

AGF vandt mandag 1-0 på hjemmebane over AaB, og den kamp blev lige, som aarhusianernes cheftræner, David Nielsen, havde ønsket sig.

- Det blev på vores præmis, og vi sprudlede og var fuldstændig upåvirkede af et 0-4-nederlag til FC Midtjylland i sidste runde. Det var lige, som jeg ville have det, siger træneren.

Offensivt var det ellers ikke, fordi AGF var sprudlende, og hjemmeholdets første reelle chance var Frederik Brandhofs matchvindermål i første halvlegs sjette tillægsminut.

David Nielsen mener dog, at man sagtens kan sprudle, selv om man ikke nødvendigvis spiller verdens flotteste offensive fodbold.

- Fodbold består af andet end at komme frem til chancer. Vi mødte et hold, som med en sejr over os kunne være gået 12 point foran os, og for mig er det at sprudle, at vi lukkede fuldstændig ned i løbet af kampen, siger han.

Nielsens trænerkollega fra AaB Marti Cifuentes så ligeledes en kamp, hvor AGF fik tingene som ønsket.

- Vi havde snakket om hele ugen, at det var den her slags kamp, som AGF ville spille med mere fysik, flere overgange og mange andenbolde.

- Vi ville gerne spille bolden med et højt teknisk niveau, men det lykkedes vi ikke med, og vi havde alt for mange tekniske fejl, siger han.

Til kampen var der uddelt gratis billetter, og derfor var Ceres Park fyldt med 19.143 tilskuere.

AGF-matchvinderen Frederik Brandhof var naturligvis glad for at score sit første mål for AGF og sit første superligamål på en udsolgt hjemmebane.

- Det var en aften, som jeg personligt ikke kommer til at glemme, også når jeg scorede mit første superligamål.

- Jeg synes, det var en helt vild kamp og en vanvittig kulisse med så mange fans, siger den 25-årige AGF-målscorer.

I alt er der plads til 19.300 tilskuere på Ceres Park, men mandag aften måtte flere fans gå forgæves, da AGF lukkede portene, da stadion var fyldt.

Derudover virkede det også til, at der ved flere indgange var blevet lukket for mange ind, da flere fans blev guidet ud på løbebanen på stadion for at gå til en anden sektion.

Episoden er ikke enestående for AGF, som den 20. oktober 2019 lukkede knap 22.500 mennesker ind til en superligakamp mod Silkeborg, hvor der ligesom mod AaB var gratis adgang.

AGF havde efter opgøret ingen kommentarer til tilskuersituationen, da klubben først selv vil undersøge begivenhederne.