David Nielsen forudser tætte playoffkampe mod AaB

Førstepladsen betyder, at AGF nu skal møde AaB i to playoffkampe, som i sidste ende kan munde ud i en kamp om en Europa League-billet.

AGF-træner David Nielsen forudser, at det bliver to meget tætte opgør, som bliver svære at spå om.

- AaB er et godt hold, og vi ved, hvad de kan. Det bliver to sindssygt tætte kampe, som kan falde ud til hvert holds fordel.

- Det er små ting, der kommer til at afgøre det over to kampe, og så handler det bare om at være klar til det, og sørge for at vi får det på egne hænder, siger David Nielsen.

AGF-spiller Frederik Tingager ser frem til de to kampe, der venter.

- Selvfølgelig glæder jeg mig. Vi har længe været klar over, at vi gik videre, men nu kommer de sjove kampe, siger han.

Tingager er dog bevidst om, at det bliver to svære kampe. Derfor mener han, at AGF-holdet skal præstere helt anderledes end mod Horsens søndag, hvis det skal lykkes at slå AaB over to opgør.

- Vi skal helt klart komme ud med en anden indstilling end mod Horsens, for ellers bliver det svært for os.

- Det handler om at se indad og finde ud af, hvad vi kan gøre bedre. Den præstation, vi leverede, var absolut ikke godkendt, siger forsvarsspilleren

Playoffkampene kan, hvis alt flasker sig, ende med at sikre AGF en plads i Europa League. Tingager mener, at en Europa League-billet ville være et plaster på det missede mesterskabsslutspil.

- Det ville betyde meget, hvis det kunne lade sig gøre.

- Nu når vi missede top-6, ville det være utrolig stort og sætte lidt gang i byen. Det ville være fedt at kunne give det til fansene, og det fortjener de, siger Tingager.

David Nielsen vil dog endnu ikke have fokus på en eventuel Europa League-plads.

- Vi skal tage én runde ad gangen. Europa League er stadig langt væk, og det kommer kun, hvis vi er tiptop i det hele, fastslår AGF-træneren.