David Nielsen er slet ikke tilfreds med pointhøsten i AGF

Hjemmeholdet har efter 0-0-resultatet blot hentet fire point i syv kampe under den nye cheftræner, David Nielsen. Et faktum, som AGF-træneren absolut ikke er tilfreds med.

- Jeg er overhovedet ikke tilfreds med vores pointhøst. Det er ikke tilfredsstillende for mig som træner, siger David Nielsen.

- I to af de vigtige kampe mod vores direkte modstandere Lyngby og Randers, ødelagde vi det for os selv, siger David Nielsen med henvisning til 0-2-nederlaget til Lyngby og 0-1-nederlaget til Randers tidligere på sæsonen.

I kampen mod Helsingør lagde cheftræneren mærke til, at AGF-mandskabet blev ængstelige i flere situationer.

- Jeg så en præstation, hvor alle udstrålede, at det var en kamp, som vi skulle vinde. Presset var på os, siger David Nielsen.

- Det afspejlede sig i, at vi blev ængstelige, når Helsingør lykkedes med nogle elementer i kampen. Det var tydeligt, at når Helsingør spillede den rundt om os, så blev vi ængstelige, siger David Nielsen.

Cheftræneren understreger, at den negative stime på det seneste er et udtryk for, at spillerne bliver ved med at ramme en mur.

- Da jeg ankom, havde alle spillerne masser af energi. Men når man bliver ved med at banke mod en mur, hvor vi ikke får særlig mange point, så ender det i en negativ spiral, siger David Nielsen.

- Spillerne har været meget igennem og trænger til en succesoplevelse, siger David Nielsen.

AGF gæster i næste runde topholdet Brøndby. Det er holdets sidste kamp inden vinterpausen.