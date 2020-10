David Nielsen afviser interesse i FCK-job

Han afviser blankt at være interesseret i et muligt skifte. Flere medier og eksperter har ellers nævnt, at Nielsen ville passe godt ind i FCK.

- Det er meget sødt, at pressen har nævnt mig, men jeg skal ikke derover, det kan jeg godt garantere.

- Jeg har ikke brugt tid på at spekulere på det. Jeg fokuserer i stedet på vores hold, og jeg er super glad for at være her (AGF, red.), fastslår den succesfulde AGF-træner.

Han begræder dog FCK's beslutning om at fyre Solbakken, da han har været en god sparringspartner for Nielsen.

- På et personligt plan er jeg ked af, at Ståle har mistet sit job. Han har været en vigtig person for mig i min trænergerning, hvor han altid har været god at snakke med om vanskelige beslutninger, nævner han.

AGF's topscorer Patrick Mortensen slår efter kampen fast, at spillertruppen heller ikke har brugt tid på den slags spekulationer.

- Det bruger jeg overhovedet ikke tid på, og der er nærmest ikke nogen fra holdet, som har brugt energi på at tænke på det.

- Rygterne er konstante i den her fodboldverden, og det er bare sjovt, mener den nuværende superligatopscorer, der har scoret i samtlige fem kampe i denne sæson.

David Nielsen har i sin AGF-tid været god til at få mange af klubbens egne talenter spillet ind på holdet.

Her er 19-årige Albert Grønbæk den seneste, der har fundet vej fra ungdomsholdet.

Søndag brillerede han med både mål og assist mod Horsens, og han sætter pris på David Nielsens evner som træner og håber, at han bliver i Aarhus.

- Han er en utrolig dygtig træner, som stiller krav og er super fed at spille under.

- Jeg skal ikke kommentere på, om han snart skal væk, men forhåbentlig bliver han, siger talentet.