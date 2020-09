David Nielsen: Vi blev for bagtunge og kunne have tabt

Det aarhusianske fodboldflagskib formåede dog at score på fire ud af i alt fem afslutninger inden for målrammen.

AGF-træner David Nielsen erkendte efter kampen, at det ikke var en ensidig affære.

- Det var en lige kamp. Vi blev lidt for bagtunge, men igen viste vi effektivitet i en fodboldkamp, vi sagtens kunne have tabt eller spillet uafgjort, siger AGF-træneren.

David Nielsen forklarer effektiviteten med en sund spillertrup.

- Som oftest er spillerne effektive, når de har det godt i hovederne. Der er et fantastisk fokus og mindset i spillergruppen, siger han.

Også AGF-midtbaneslideren Patrick Olsen, der spillede 90 minutter og leverede en assist i kampen, roser effektiviteten.

- En dag som i dag gik vores chancer ind. Det er klasse, at vores målscorere er så skarpe i øjeblikket, siger Olsen.

Den nyligt ankommende midtbanespiller har dog også sine forbehold, når det kommer til defensiven. I AGF's tre første superligakampe er der blevet scoret 14 mål i alt.

- Vi lukker for mange mål ind i kampene. Heldigvis fik vi lavet de mål, der skulle til, men det var da dumt at lukke OB ind i kampen ad flere omgange.

OB-træner Jakob Michelsen var efter kampen enig med David Nielsen i, at det var en lige kamp.

- Havde expected goals afgjort det, havde resultatet nok været anderledes, siger Michelsen.

- Men AGF var dygtige til at sparke den ind. Vi kan ikke brokke os over at tabe, når vi lukkede fire mål ind, siger han.

OB tager i næste runde imod Vejle, mens AGF skal en tur til Aalborg for at møde AaB.