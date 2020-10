Datters sygdom får AaB-træner til at trække sig

Jacob Friis stopper som cheftræner i superligaklubben AaB af personlige årsager, meddeler klubben.

Det er især datterens sygdom, som har gjort, at Jacob Friis har valgt at sige op.

- For godt et år siden fik Jacob Friis' yngste datter konstateret leukæmi, hvilket lejlighedsvis har betydet fravær fra trænergerningen i AaB, og det er i et samlet perspektiv af dette, at Jacob Friis har truffet sin beslutning, skriver klubben til fondsbørsen.