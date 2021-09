Dartstjerne skal have forskellige strømper på for at vinde

Peter Wright er svær at overse, når han spiller dart. Skottens hanekam bliver farvet på ny til hver kamp, tøjet matcher som regel hårpragten, og han har et slangehoved malet på den ene side af hovedet.

Et syn, en masse danskere kommer til at opleve, når verdensmesteren fra 2020 og flere andre af sportens store profiler fredag og lørdag dyster i Forum i København i turneringen Nordic Darts Masters.

Det er hustruen Joanne, der er med til at gøre Wright til "Snakebite". Hun er frisør og rejser med sin mand rundt til turneringer i hele verden.

Fordi Wright gør så meget ud af sit ydre, når han skal i aktion, begynder forberedelserne på kampdagen noget tidligere for ham end for mange af hans konkurrenter.

- Jeg træner som regel et par timer om formiddagen, og så går der også et par timer med at få ordnet håret, hvorefter jeg så træner igen. Jeg prøver at være i hallen, hvor jeg skal spille, omkring tre timer før, jeg skal på, og så varmer jeg langsomt op, siger skotten, der også er en smule overtroisk.

- Jeg skal have to forskellige sokker på. På den ene skal klovnen fra "It"-filmene, Pennywise, være på, og den anden skal være med wrestleren "The Ultimate Warrior". Jeg skal også have "Space Jam"-underbukser på. De har bragt mig held.

Inspirationen til Peter Wrights forskellige udklædninger kommer mange steder fra.

- Det kan være fra landene, vi spiller i, eller min modstander. Det er primært min kone, der får idéerne, siger eks-verdensmesteren, der afslører, at han har et danskinspireret sæt med til Nordic Darts Masters.

Turneringen indledes fredag aften, hvorefter der spilles kvart- og semifinaler samt finale lørdag. Der er tre danskere på deltagerlisten.