Dartsensation kommer til stævne i Danmark i 2020

Dartspilleren Fallon Sherrock kommer til Danmark i 2020.

Det skriver TV3 Sport.

Den kvindelige dartsensation er blevet inviteret til de sidste fem World Series of Darts-stævner i sæsonen.

Et af dem er Nordic Darts Masters, der afvikles i Forum i København 12. og 13. juni.

Sherrock blev med en sejr over Ted Evetts i første runde 18. december den første kvinde nogensinde til at vinde en kamp ved PDC World Darts Championship.

I runden efter slog hun 11.-seedede Mensur Suljovic ud.

Det endte med et nederlag til landsmanden Chris Dobey i turneringens tredje runde, men nu får hun flere chancer for at vise sine evner.

- Jeg vil gerne fortsætte med at forbedre mit spil, og World Series bliver endnu en mulighed for at vise, hvad jeg kan. Jeg er meget taknemmelig over at få muligheden, og jeg håber, at jeg kan fortsætte, hvor jeg slap ved VM, siger Fallon Sherrock ifølge TV3 Sport.