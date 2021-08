Daramys hektiske uge: Kunne godt bruge afslapning og ro

I torsdags spillede han afskedskamp - og scorede - for FC København mod Sivasspor, før han blev endeløst hyldet af sine holdkammerater og hovedstadsklubbens fans. Derefter fløj han til Amsterdam for at gennemgå et lægetjek i Ajax.

Lørdag blev han præsenteret som ny Ajax-spiller, og søndag blev han så hyldet på sin nye klubs hjemmebane foran klubbens fans ved en ligakamp, før han mandag troppede op i Helsingør til sin første A-landsholdssamling.

- Der er sket en hel masse. Jeg har tænkt helt vildt meget, og der har været gang i den hele tiden. Jeg har overvejet, om det var det rigtige skifte for mig, og jeg har fløjet frem og tilbage.

- Jeg er lidt træt i hovedet lige nu, og jeg har ikke fået helt ro på. Der har været en hel masse, jeg har skullet tænke på. Det er ikke rigtig gået op for mig, hvor meget der er sket, og nu står jeg også her på herrelandsholdet, og det er også helt nyt for mig.

Spørgsmål: Det lyder som om, du godt kunne bruge en forlænget weekend?

- Det kunne være rigtig dejligt at slappe af og få ro i hovedet. Det kunne være skønt, siger Daramy.

Det forbliver dog ved ønsket. For han ved også godt, at der skal knokles i den kommende periode, så han kan få sin landsholdsdebut i VM-kvalifikationskampene mod Skotland, Færøerne og Israel.

De kampe spilles onsdag, lørdag og tirsdag, og han håber at kunne sætte et aftryk.

- Jeg skal lige lære de andre at kende, men jeg skal også gå ud og gøre, som jeg har gjort indtil videre i Superligaen, for det er jo grunden til, at jeg er kommet med. Jeg skal bruge mine udfordringer og mit kombinationsspil, siger 19-årige Daramy.

I FCK gjorde han sig bedst på venstrekanten. På landsholdet er konkurrencen på den position også umiddelbart svækket med Martin Braithwaites afbud.

Dertil kommer afbud fra offensive kolleger som Rasmus Falk, Kasper Dolberg og Andreas Cornelius.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at der er spillere, som er skadede, og det er da nederen, for jeg ville gerne have spillet med dem. Men der er mange andre gode spillere med, og vi må se, om jeg kommer til at spille, siger Daramy.

Han fik dansk statsborgerskab i januar 2020. Siden har han spillet en U19-landskamp og seks U21-landskampe.