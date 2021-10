Daramy har fundet ro efter hektisk periode

Dengang fortalte Daramy, at han egentlig godt kunne bruge en forlænget weekend, men nu har han genfundet overskuddet og er faldet godt til i sit nye hjemland.

Det siger Daramy forud for landsholdets kommende VM-kvalifikationskampe mod Moldova og Østrig.

- Nu er der kommet mere ro på, og jeg har fundet min base, fået styr på tingene og slappet mere af. Det er ved at gå op for mig, hvad der er sket på det seneste. Nu har jeg overskuddet til at fokusere på de næste kampe, der er foran mig, siger Mohamed Daramy.

Han har skullet forholde sig til en masse nye indtryk, og indtil videre har han ventet med at påbegynde undervisningen i hollandsk.

- Det har været en lærerig måned. Jeg har mødt mine nye holdkammerater, jeg er kommet til et nyt land, og jeg er startet op i Ajax, det har været fedt.

- Jeg skal vænne mig til, at jeg ikke har mine venner lige rundt om hjørnet. Jeg skal steppe op og tage mere ansvar og sørge for mig selv, for det skal jeg jo også lære. Det går meget godt, og mine holdkammerater og klubben har også hjulpet mig med at falde til, siger 19-årige Daramy.

Han har fået sin egen lejlighed i Amsterdam, så han er klar til at få flere besøg fra Danmark.

- Der har været en masse FaceTime-opkald og skriverier frem og tilbage, så det har fungeret godt.

- Min familie har været nede og besøge mig, og i efterårsferien kommer der nogle venner ned og besøger mig, siger Mohamed Daramy.

Indtil videre er det blevet til spilletid i fem kampe for Ajax, men i alt er det blot blevet til 103 minutter.

Spilletiden har allerede kastet det første mål af sig. I sin bare anden kamp for klubben scorede han til 6-0, da Ajax vandt svimlende 9-0 hjemme over Cambuur.

- Det var rigtig fedt at score hjemme på Amsterdam Arena foran en masse tilskuere i en målrig kamp. Det var sgu dejligt at komme i gang.

- Der er et højere niveau og bedre spillere, end der jeg kommer fra. Det stiller større krav til mig, og jeg skal være oppe på dupperne for at følge med i tempoet, og jeg vænner mig mere og mere til det for hver træning, siger Mohamed Daramy.

Teenageren fortæller også, at han stadig følger med i FCK's kampe, og han ærgrer sig over holdets nederlag til Nykøbing og FC Midtjylland samt søndagens pointdeling mod Viborg.