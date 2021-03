Jeppe Andersen i den grønne trøje er en af tre danskere, der er på kontrakt i Hammarby IF. (Arkivfoto).

Danskerklubben Hammarby er hårdt ramt af coronavirus

16 spillere og 5 ledere er smittet med coronavirus i fodboldklubben Hammarby IF.

Fodboldklubben Hammarby IF er blevet lagt ned af coronavirus.

I alt er 16 spillere og 5 ledere fra klubben blevet smittet, skriver Hammarby på sin hjemmeside.

- Det vigtigste for os lige nu er at få stoppet spredningen i klubben, og selvfølgelig er vi opmærksomme på ikke at sprede smitten videre i Fodboldsverige, siger sportschef Jesper Jansson.

- Vores læger finder det meget sandsynligt, at det er en mutation af virusset, som vi har fået ind i truppen, med tanke på det hurtige forløb, siger han.

De tre danskere Jeppe Andersen, David Ousted og Mads Fenger er på kontrakt i Hammarby. Andersen er anfører for klubben.

Det fremgår ikke af den svenske klubs hjemmeside, hvem der er smittet.

Det oplyses, at langt de fleste af de smittede kun udviser milde symptomer.

Hammarby registrerede i begyndelsen af marts sit første coronatilfælde i denne omgang. Flere spillere begyndte dog at udvise symptomer, og alle blev sat i karantæne.

Holdet fra Stockholm skal efter planen møde Trelleborg i kvartfinalen i den svenske pokalturnering, men det er uvist, hvornår den kan afvikles.

Hammarby tager hul på sæsonen i Allsvenskan 10. april ude mod de forsvarende mestre fra Malmö FF.