Danskerklubben Genoa klarer frisag i nedrykningsduel

Genoa, der lå lige over nedrykningsstregen, gik ind til runden et point foran Lecce, der befandt sig lige under. Danskerklubben havde derfor de bedste kort på hånden og endte da også med at sikre overlevelse med en sikker sejr på 3-0 over Verona.

Lecce tabte samtidig 3-4 til Parma, men det endte altså med ikke at betyde noget for Genoa, der for anden sæson i træk slutter lige over nedrykningsstregen.

Andreas Cornelius var for første gang med for Parma efter fire kampe ude med en skade.

Den danske landsholdsangriber fejrede comebacket med en scoring, da han gjorde det til 3-2 kort inde i anden halvleg. Cornelius stod det rigtige sted, og prikkede hvad der lignede en skidt afslutning fra holdkammerat Antonino Barilla i kassen.

Han slutter sæsonen med at have scoret 12 mål i 27 kampe. Seks af målene kom i form af to hattrick - begge blev lavet mod Genoa i henholdsvis oktober og slutningen af juni.

Spændingen om, hvorvidt Genoa eller Lecce ville klare frisag søndag, forduftede hurtigt. Efter 25 minutter stod der 2-0 til Genoa, mens Lecce var bagud 0-2.

Lukas Lerager, der ligesom Peter Ankersen var med fra start for Genoa, gjorde sig bemærket med en assist, da han halvflugtede et indlæg ind i feltet, som Antonio Sanabria pandede i mål til 1-0.

Ved pausen havde Lecce godt nok fået udlignet mod Parma, men Genoa var samtidig kommet foran 3-0.

I anden halvleg gik det så galt for Lecce, mens Genoa trods en halv time i undertal nemt holdt fast i sin føring. Lasse Schöne kom ikke på banen.

Jens Stryger Larsen og Udinese sluttede sæsonen af med en 1-0-sejr over Sassuolo og endte på 13.-pladsen.

Bologna spillede 1-1 med Torino. Andreas Skov Olsen startede på bænken for Bologna, men blev skiftet ind med cirka et kvarter tilbage.