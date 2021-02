Danskerklubben Brentford taber for tredje gang i træk

For en uge siden lignede Brentford et hold på sikker vej mod oprykning til Premier League, men siden i søndags er alt gået den gale vej for danskerklubben, der har Thomas Frank som cheftræner.

Lørdag tabte holdet for tredje gang på syv dage, da udekampen mod Coventry fra den tunge ende af Championship blev tabt med 0-2.