Danskerklub er snublende tæt på norsk guld efter storsejr

En sejr over Aalesund og et nederlag til Molde ville sende guldmedaljerne til danskerklubben i Eliteserien. Men Molde udskød Bodø/Glimts mesterskabsfest.

Bodø/Glimt var søndag få minutter fra at sikre sig klubbens første norske mesterskab.

For mens Bodø/Glimt gjorde sit ved at køre Aalesund over med 7-0, så udlignede Molde til allersidst mod Kristiansund, så kampen endte 2-2.

Det betyder, at Bodø/Glimt med seks runder tilbage er 18 point foran Molde. Derfor skal der altså blot et enkelt point mere til i de sidste seks kampe, før mesterskabet er i hus.

Det vil i så fald være Bodø/Glimts første mesterskab i klubbens over 100 år lange historie, og det vil komme kun tre år, efter at Bodø/Glimt rykkede op i Eliteserien fra den næstbedste fodboldrække.

Den fordelagtige position i Eliteserien er blandt andet blevet en realitet takket være en skarp, dansk angrebsduo. Kasper Junker og Philip Zinckernagel har således tilsammen stået for 32 mål i ligaen.

De to danskere viste også prøver på deres gode samarbejde i front søndag, da Junker scorede til 5-0 efter oplæg fra netop Zinckernagel. I kampens overtid var Junker igen på pletten, da han scorede til 7-0.

Generelt har Bodø/Glimts offensiv været flyvende hele sæsonen. Klubben har efter søndagens kamp en samlet målscore på 83-27 og har altså i gennemsnit scoret over tre mål per kamp.

Samtidig har klubben høstet point i stor stil. I de første 24 kampe er kun 7 point blevet smidt.

Men der skal altså yderligere et point til, før Junker, Zinckernagel og co. for alvor kan juble.