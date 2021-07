Danskere svømmere er langt fra OL-semifinaler

De 16 bedste tider gik videre til semifinalerne, og Beckmann var et godt stykke fra at klare cuttet. Hun blev nummer 22 af de 26 svømmere, der stillede til start i konkurrencen.

Selv om Beckmann var langt fra at gå videre, så var hun overraskende glad.

- Det var helt vildt fedt. Det var kæmpestort at være derinde. Jeg prøvede virkelig at nyde det og være til stede, siger hun.

Danskeren nåede i mål på 58,84 sekunder, og det rakte ikke. Det var også et pænt stykke dårligere end Beckmanns personlige rekord på 57,60 sekunder.

- Tiden er jo ikke, hvad jeg gerne ville ligge på. Men jeg har det også sådan, at det har været en kæmpe oplevelse at komme ind i den her OL-by.

- Jeg er en type, der skal bruge tid på at fordøje det, når jeg lander i nogle anderledes omgivelser. Jeg har haft så mange forestillinger om, hvad OL er, og at få lov til at opleve det har været helt vildt stort, siger hun.

- Da jeg stod på skamlen rystede jeg vildt over det hele, men jeg havde det også sådan, at jeg skulle ud og udleve min største drøm nogensinde.

Senere lørdag blev Tobias Bjerg diskvalificeret i sit indledende heat i 100 meter bryst.

Det skete på grund af en teknisk fejl, men Bjerg var alligevel langt fra at sikre sig adgang til semifinalerne. Bjerg satte således den dårligste tid i sit heat, inden juryen diskvalificerede ham.

Senere lørdag skal Danmarks 4 x 100 meter fri-hold med Pernille Blume, Julie Kepp Jensen, Jeanette Ottesen og Signe Bro i vandet.