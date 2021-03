Danskere slår franske brødre ud i All England-kvartfinale

De to brødre var et skridt efter danskerne i store dele af opgøret, og det tog blot 34 minutter for danskerne at spille sig videre til semifinalen.

I andet sæt fulgte Popov-brødrene dog med til stillingen 14-14, men en stærk dansk slutspurt sørgede for en sejr.

I semifinalen venter et tredjeseedet par fra Japan eller et ottendeseedet par fra England.

Mathias Christiansen og Niclas Nøhr samt Jeppe Bay og Lasse Mølhede kan senere fredag sikre flere danske semifinalebilletter.

Astrup og Skaarup er ligesom de øvrige danske herredoubler useedede i turneringen, men de er Danmarks bedst placerede par på verdensranglisten, hvor de ligger nummer 13. Tidligere har været oppe som nummer fem i verden.

De har vundet adskillige turneringer som par og strøg blandt andet til tops i Super 1000-turneringen China Open i 2018.

Danmark ligger lige nu til at få en enkelt OL-plads i herredouble på grund af Astrup og Skaarups 11.-plads på den olympiske rangliste.

Det betyder dog ikke, at de er garanteret en billet, da de nationale forbund selv bestemmer, hvem der skal sendes til Tokyo.