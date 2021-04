Danmark sender et hold til EM i banecykling i Hviderusland i juni, selv om landet kritiseres af politikere, menneskerettighedsorganisationer og IOC. Billedet her er fra VM i 2020, hvor Danmark vandt guld i holdforfølgelsesløb. Foto: Odd Andersen/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Danskere sendes på banen til omstridt EM Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Danskere sendes på banen til omstridt EM

Hviderusland er bevaret som vært for EM i banecykling trods kritik fra flere kanter. Danmark bliver nødt til at deltage for at undgå sanktioner, siger DCU.

Sport - 22. april 2021 kl. 12:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Hviderusland blev i januar frataget værtskabet for VM i ishockey, og landet er ramt af massiv kritik og uro efter sidste års præsidentvalg. Alligevel står hovedstaden Minsk om to måneder til at afholde EM i banecykling, og Danmark melder sig klar til at deltage i mesterskabet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger