Danskere får dartdrømme opfyldt i møde med verdenseliten

Otte af klodens bedste spillere - herunder verdensranglistens top-3 - stiller op. Det samme gør yderligere otte spillere fra Norden og de baltiske lande.

Danmark er repræsenteret af Andreas Toft Jørgensen og Niels Heinsøe, der i den forgangne uge spillede sammen ved VM for hold, samt Ivan Springborg Poulsen. Ingen af de tre er i nærheden af verdenstoppen og gør sig normalt ikke på så store scener.

For Ivan Springborg Poulsen er det en drøm, der går i opfyldelse, når han fredag aften spiller i Forum.

Den 59-årige tagdækker fra Slangerup i Nordsjælland spillede meget dart op gennem 90'erne, men opgav det i 2002 på grund af et for stort alkoholforbrug. I 2015 fandt han så dartpilene frem igen.

- Det er syret, at jeg skal spille med de store stjerner. Det har været mit mål at komme til at prøve det. Der er noget prestige i det for mig, siger Springborg Poulsen.

- Og nu er det virkelighed. Der har været mange bump på min vej. Jeg har fået at vide, at jeg startede for sent, og at min alder var imod mig. Men der er kun én her i verden, der bestemmer over den slags, og det er mig.

For 27-årige Andreas Toft Jørgensen når dartkarrieren også et foreløbigt højdepunkt i Forum.

- Det er den største turnering, jeg har prøvet at være med i. Jeg glæder mig helt vildt. Det er det, jeg har gået og drømt om og arbejdet hen imod, siger Toft Jørgensen.

Han begyndte egentlig på pædagoguddannelsen tidligere på året, men måtte for nylig droppe ud, så han kunne deltage i VM for hold og Nordic Darts Masters.

- Nu ser jeg, hvad der sker med min dartkarriere den næste måneds tid, og så tager jeg den derfra. Jeg håber på, at et godt resultat i Forum måske kan åbne op for en sponsoraftale. Lige nu er dart vigtigere for mig end uddannelsen, siger Toft Jørgensen.

Niels Heinsøe er den af danskerne, der har mest erfaring med at stå over for verdenseliten i kraft af sine optrædener ved VM for hold de seneste tre år.

Nu ser han frem til at deltage i en stor turnering på egen hånd.

- Jeg glæder mig til at komme til at spille alene, så den her turnering rangerer højt for mig, siger 52-årige Heinsøe, der har sit eget håndværkerfirma på Samsø.

- Det bliver super fedt at stå over for de store stjerner. Hvis jeg skal have en chance, skal jeg toppe og have en god portion held.

Nordic Darts Masters indledes fredag aften, hvorefter der spilles kvart- og semifinaler samt finale lørdag.

Ivan Springborg Poulsen skal i første runde op imod walisiske Jonny Clayton, som i maj vandt en af årets største turneringer, Premier League.

Andreas Toft Jørgensen møder den tidligere dobbelte verdensmester Gary Anderson, mens Niels Heinsøe skal kæmpe mod Fallon Sherrock om en kvartfinaleplads. Hun blev i slutningen af 2019 den første kvinde til at vinde en kamp ved VM.