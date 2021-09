Danskere boltrer sig i VM-medaljer i triatlon

Hos kvinderne snuppede Michelle Vesterby bronze efter de 3,8 kilometers svømning, 180 kilometers cykling og 42,2 kilometers løb i hollandske Almere.

Ud over at kunne kalde sig verdensmester slog Høgenhaug den danske rekord for langdistancetriatlon og satte rekord for hurtigste gennemførsel i Almere. Det skriver Triatlon Danmark på sin hjemmeside.

- På cyklen følte jeg mig godt kørende, men jeg havde aldrig forventet dette, siger Høgenhaug til turneringens hjemmeside.

Vesterby var lidt over en time mere om at gennemføre det hele end Høgenhaug, men det var nok til at tage bronzen hos kvinderne. Hollandske Sarissa De Vries vandt guld.

- Jeg fik ikke en sejr, men jeg fik vist hele verden, at jeg er i fantastisk form og absolut ikke er færdig, selv om jeg både er triatlet og mor. Jeg har kort sagt aldrig racet i en bedre tid, siger Vesterby i en pressemeddelelse.

Hun besluttede at stille op til stævnet i Almere, da det ikoniske triatlonstævne på Hawaii blev udsat fra oktober til februar grundet corona.

- I dag var der bare to piger, der var bedre på denne rute end mig. Jeg er bedre, når det er hårdere, og der er mere vind som for eksempel på Hawaii.

- Men alt i alt er jeg bare rigtig glad og stolt over min VM-medalje, siger hun.

Camilla Pedersen deltog også og lå på et tidspunkt i spidsen af ræset under cyklingen, men hun måtte senere udgå.

Desuden sluttede Line Bonde som nummer otte, mens Kristian Hindkjær udgik hos herrerne.