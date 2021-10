Danskerbrag åbner Astralis' længe ventede majorforsvar

Det danske Counter-Strike-hold Astralis er tredobbelt forsvarende majorvinder. Men grundet corona er det to år siden, den seneste major (sportens største turneringer, red.), blev spillet. Og mange spil er løbet gennem serveren siden.

Holdets største stjerne, Nicolai "Dev1ce" Reedtz, er skiftet til svenske NIP, og holdkaptajn Lukas "Gla1ve" Rossander har lige været på barsel. Bare for at nævne et par ting, der er sket siden majortriumfen i Berlin i 2019.

Alt sammen gør, at Astralis ikke er blandt favoritterne til majoren i Stockholm, der indledes tirsdag. Det vil holdet forsøge at udnytte.

- De seneste gange har vi været favoritter, men i år er forventningerne til os ikke helt de samme. Det tror jeg faktisk, vi kan bruge til vores fordel, mener Astralis-kaptajnen.

Holdet er blandt de 16 mandskaber, der indledningsvis skal dyste om 8 pladser i Legends-runden, hvor 8 allerede kvalificerede hold venter.

Derfra går igen 8 hold videre til den afsluttende knockoutfase startende med kvartfinaler foran 16.000 tilskuere i Avicii Arena i Stockholm.

Astralis indleder sit titelforsvar tirsdag klokken 10. Her venter en lidt overraskende modstander i skikkelse af landsmændene fra Copenhagen Flames. De kvalificerede sig sensationelt til majoren tidligere i år.

- De er nok årets største overraskelse, og de har præsteret virkelig godt i kvalifikationen. Det er altid fedt, når det går de danske hold godt, og det giver en kæmpe opmærksomhed fra alle sider, siger Lukas "Gla1ve" Rossander.

Begge gruppespil frem til knockoutfasen spilles efter Swiss-systemet, hvor et hold er videre, når det har opnået tre sejre.

Den hurdle tager Astralis ikke let på. Respekten for modstanderne er stor, men Lukas Rossander mener også, at holdet kun bliver farligere, jo længere det kommer i turneringen. Især hvis man når knockoutfasen i en udsolgt arena.

- Der er nogle helt andre mekanismer i spil, end når man sidder hjemme foran sin computer. Og så er der bare et langt større pres på til majoren. Det oplever man først, når man er i det, og det er dér, vi i Astralis for alvor trives godt, siger holdkaptajnen.

Faktisk er der tre danske hold med i turneringen. Også Heroic har kvalificeret sig til det indledende gruppespil.

Præmiepuljen er fordoblet siden den seneste major i 2019. Der er to millioner dollar (12,8 millioner kroner) i puljen. Vinderen snupper halvdelen.

Selve knockoutfasen med de otte sidste hold spilles 4.-7. november.