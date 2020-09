Danskerbil udgår af Le Mans efter ukendte problemer

Danske Anders Fjordbach og High Class Racing er færdige ved dette års udgave af 24-timers-løbet i franske Le Mans.

Det står klart, efter at danskerbilen natten til søndag måtte trække sig fra den næstbedste klasse, LMP2, cirka halvvejs gennem løbet. Det skriver TV2.

Meldingen om teamets stop kom omkring klokken 02.35, lige før feltet havde gennemført de første 12 af løbets 24 timer.

På det tidspunkt lå danskerbilen langt tilbage i feltet.

Anders Fjordbach og resten teamet blev tvunget til at udgå efter flere problemer.

Det skete, efter at bilen havde været så meget i garagen, at teamet ikke længere kunne nå at overholde minimumskøretiderne i løbet, hvor alle tre kørere skal være minimum seks timer i bilen.

Fjordbach fortæller til TV2, at teamet ikke ved, hvad der gik galt med bilen.

- Man er ked af det på sine egne vegne. Men også på alle de mekanikere, der har haft en sindssyg uge med alle de træninger i løbet af ugen. Det er bare bittert, siger danskeren til tv-stationen.

Anders Fjordbachs exit betyder, at Mikkel Jensen i G-Drive Racing-bilen er den eneste dansker tilbage i LMP2-klassen.

Efter næsten 15 timer bag rettet ligger danskerbilen tidligt søndag morgen på en femteplads omkring to omgange efter den førende bil fra United Autosports.

Ingen danskere er med i den mest prestigefyldte klasse, LMP1. Det er her legenden Tom Kristensen ni gange har været med til at vinde det franske racerløb.

I GTE Pro-klassen er Aston Martin-bilen med Nicki Thiim og Marco Sørensen på holdet nummer tre en omgang efter de førende to biler. Porschen med Michael Christensen indtager syvendepladsen i samme klasse.

I GTE Am er Nicklas Nielsens Ferrari-bil oppe på femtepladsen. Jan Magnussen og Michelle Gatting, der også kører i hver deres Ferrari-bil, indtager henholdsvis 7.- og 11.-pladsen.