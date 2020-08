Dansker vil betale 400 millioner for engelsk traditionsklub

I hvert fald siger den danske forretningsmand Thomas Sandgaard, at han er snublende tæt på at lande en aftale om et køb af klubben.

Det sker i et interview med Radio 4 mandag.

- Jeg forhandler med fire til fem parter på én gang, og det går rigtig godt.

- Vi ser ud til at have nået omkring 99 procent, i forhold til hvor vi skal være. Så der er fri bane til at få lukket handlen, og forhåbentligt sker det i løbet af den næste uge eller to, siger Thomas Sandgaard.

Han er bosat i USA og er stifter af og administrerende direktør i selskabet Zynex, der producerer medicinsk udstyr.

Købet af Charlton kræver en række aftaler med forskellige parter, der i dag alle ejer forskellige dele af den engelske klub.

- Det drejer sig om aftaler til cirka 50 millioner pund (410 millioner kroner, red.) mellem de forskellige parter. Jeg håber selvfølgelig at få så lav en pris som muligt, så der er flere penge til at investere i klubben i fremtiden. Så det er ret lige ud ad landevejen, siger Thomas Sandgaard til Radio 4.

Charlton rykkede den forgangne sæson ned i Englands tredjebedste række.

Thomas Sandgaard fortæller, at han tidligere også har været i kontakt med Queens Park Rangers og Wigan om et muligt køb.

I sidste ende har Charlton dog vist sig at være det bedste bud, lyder det.

- Hele fundamentet i klubben ser rigtig godt ud, så min strategi er udelukkende at skabe stabilitet i klubben, og det tager nok et år eller to.

- Forhåbentlig vinder vi en masse kampe, men det er ikke sådan noget med, at vi kræver at være i Premier League inden for fem år, siger han til Radio 4.

Charlton spillede sidst i Premier League i 2007.