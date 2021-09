Dansker vender tilbage til NFL-hold efter fyring

Et døgns tid efter at Hjalte Froholdt blev fritstillet af Houston Texans, var der gode nyheder for den danske NFL-spiller.

Froholdt er blevet hentet tilbage til Texans' såkaldte practice squad (træningshold), hvor spillerne deltager i den daglige træning, men som udgangspunkt ikke er aktuelle til kampe, medmindre de - eksempelvis på grund af skader til andre spillere - bliver registreret i holdets kamptrup.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Dermed har danskeren fortsat chancen for at overbevise klubben om, at hans kvaliteter rækker til en plads blandt holdets 53 kampaktuelle spillere.

Der er plads til i alt 16 spillere på practice squad, og det er normalt, at NFL-holdene fylder en stor del af det med spillere, man ellers lige har skåret fra.

Ligesom ligaens øvrige 31 klubber skulle også danskerens hold tirsdag skære truppen ned fra 80 til de tilladte 53 spillere inden sæsonstart, og her blev der altså ikke plads til den danske offensive linjemand.

Den 25-årige dansker blev i 2019 valgt af New England Patriots i den årlige NFL-draft, men fik sin debutsæson spoleret af en skade.

I sidste sæson var Froholdt klar igen, og han nåede at komme på banen i otte kampe. I oktober blev han den første dansker nogensinde til at spille på et NFL-holds angreb.

Men i november blev Froholdt fritstillet af Patriots. Herefter samlede Houston Texans ham op, men Froholdt endte med aldrig at komme i aktion for Texas-holdet.

Hen over sommeren har han så forsøgt at spille sig til en plads i Texans' sæsontrup, hvilket altså i første omgang ikke er lykkedes.

NFL-sæsonen begynder natten til fredag 10. september dansk tid med et møde mellem de forsvarende Super Bowl-mestre fra Tampa Bay Buccaneers og Dallas Cowboys.