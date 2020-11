Dansker taber valg om præsidentpost i sejlsportsforbund

Han afløses af kinesiske Li Quanhai, som blev valgt med 68 stemmer mod Andersens 60 stemmer.

Valget skuffer Dansk Sejlunions formand, Line Markert.

- Jeg ønsker naturligvis Li Quanhai tillykke med valget som præsident. Vi vil fra dansk side fortsætte vores arbejde med at bringe World Sailing og sejlsporten fremad med den nye præsident og hele den nye bestyrelse i spidsen.

- Vi kender desværre ikke Li Quanhai ud over de valgløfter, han har givet for at opnå valg. Derfor bliver det spændende at se, hvordan han vil udvikle World Sailing og sejlsporten, siger hun i meddelelsen.

Kim Andersen har været præsident for forbundet siden 2016. Han er tidligere blevet kritiseret i en række sager, og ifølge DR Sporten kom han blandt andet i modvind for at beslutte, at hovedkontoret i forbundet skulle flyttes fra Southampton til London i England.

World Sailings etiske komité har desuden kritiseret ham i en sag, hvor danskerens sekretær sendte et brev til onlinemediet Sailing Illustrated. Brevet var underskrevet af de to vicepræsidenter i forbundet, Gary Jobson og Scott Perry.

Problemet var, at de to ikke havde godkendt brevet i sin endelige form, og Kim Andersen beklagede efterfølgende episoden.

Ifølge Line Markert har uroligheder i forbindelse til den danske præsident påvirket valgresultatet.

- Striden omkring Kim har selvfølgelig haft stor betydning for valgets udfald i dag, og det ærgrer mig. Kim Andersen og Dansk Sejlunion har arbejdet for en tiltrængt modernisering og udvikling af organisationen, og det er selvfølgelig en skuffelse, at vi ikke får mulighed for at gøre arbejdet færdigt, siger hun i meddelelsen.