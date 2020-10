Dansker slutter lige uden for top-10 i golfmajor

27-årige Kim Sei-young var dog centrum for opmærksomheden med en samlet score på 266 - 14 slag under par for de fire runder, hvilket var turneringsrekord.

Med en runde i 63 slag på sidstedagen - syv under par - henviste hun landsmanden Park In-bee til andenpladsen. In-bee var sammenlagt fem slag efter vinderen.

Nanna Koerstz Madsen var ikke i nærheden af at blande sig i den absolutte topstrid trods sin fine slutplacering.

Danskeren gik sidstedagen i 71 slag - et over banens par - og sammenlagt var hun hele 15 slag efter den sydkoreanske triumfator.

Nicole Broch Larsen deltog også i turneringen, der blev spillet på Aronimink Golf Clubs bane. Broch Larsen klarede dog ikke cuttet til weekendens to finalerunder.

Sejren udløser en pengepræmie på godt fire millioner kroner til Kim Sei-young.