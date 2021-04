Dansker prøver lykken i Canada efter mislykket NFL-eventyr

Nielsen var sidste år i en kort periode på kontrakt hos NFL-holdet Jacksonville Jaguars, men blev fyret inden sæsonstart.

Den unge dansker kommer fra Dragør. Nielsen er lidt over to meter høj, har en kampvægt på omkring 130 kilo og spiller på den offensive linje.

Her er han med til at beskytte angrebets omdrejningspunkt, quarterbacken, og bane vej, når der bliver løbet med bolden.

Som 18-årig tog Nielsen til USA, hvor han gik på La Lumiere High School i delstaten Indiana. På grund af sit talent fik han tilbudt flere såkaldte scholarships fra forskellige universiteter.

Han endte med at vælge Eastern Michigan University, der ligger cirka tre timer i bil fra La Lumiere High School lidt udenfor storbyen Detroit i delstaten Michigan. Her spillede Nielsen i tre år, inden han forsøgte at få en plads på et NFL-hold.

Han var tilmeldt sidste års NFL-draft, men blev ikke valgt. Kort efter skrev han som nævnt kontrakt med Jacksonville Jaguars, men kom aldrig på banen.

I øjeblikket er en enkelt dansker ansat af et NFL-hold.

Hjalte Froholdt er på kontrakt hos Houston Texans, hvor han over de kommende måneder skal forsøge at kæmpe sig til en plads på det texanske holds endelige trup til sæsonen, som starter i september.