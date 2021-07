Dansker nyder let hjælperrolle for tourfavorit Pogacar

Selv om det aldrig er nemt at køre Tour de France, så melder Mikkel Bjerg, at jobbet som bodyguard for Pogacar er ganske let.

- Tadej er rigtig nem at køre for. Han ved godt selv, hvor han skal være. Det er ikke sådan, at jeg skal tage beslutninger for ham. Jeg skal bare eksekvere, når det gælder, og det har jeg det godt nok med, lyder det fra den 22-årige dansker.

De to er næsten jævnaldrende, og danskeren føler, at den slovenske stjerne er mentalt på rette sted.

- Han tager det meget stille og roligt. Han ved godt, at han har forberedt sig godt. Han har ramt en rigtig god form op til Touren, siger Bjerg.

Mens Pogacar vandt onsdagens enkeltstart, kørte Mikkel Bjerg også til og endte på 11.-pladsen. Han er dog helt afklaret med, at han på alle andre etaper er rendyrket hjælperytter.

- Jeg har ikke meget frihed til at gå efter etaper. Jeg er her for at støtte holdet, og jeg er stolt af at være her. Det er nok for mig, siger han.

Fredag skal Bjerg, Pogacar og resten af feltet ud på den længste etape, der har været i Tour de France siden 2000.

249,1 kilometer skal rytterne tilbagelægge fra Vierzon til Le Creusot, inden det i weekenden står på deciderede bjergetaper.