Dansker må i streng isolation inden mulig grand slam-debut

Danskeren har nemlig været med et fly, hvor en person var coronasmittet, og derfor har han fået besked på at gå i streng isolation.

Der venter nogle formentlig jævnt kedelige dage for den danske tennisspiller Mikael Torpegaard, der drømmer om en snarlig grand slam-debut.

Det siger han i et opslag på sin Instragram-profil.

- Jeg har lige fået besked fra Australian Open-arrangøren om, at en person, der var med mit fly fra Doha til Melbourne, er blevet testet positiv for coronavirus.

- Det betyder desværre, at ingen fra det fly må forlade deres hotelværelse - end ikke for at træne - de næste 14 dage, siger den 26-årige dansker.

I opslaget siger Torpegaard, at han er blevet tildelt opvaskemiddel og en svamp til at vaske en enkelt gaffel, som han skal bruge til alle måltider.

Mikael Torpegaard håber på at komme med til grand slam-turneringen Australian Open på et afbud. Det vil i så fald være hans grand slam-debut.

Han oplyste lørdag, at han står først på reservelisten til turneringen.

Australian Open har på Twitter offentliggjort en opdatering om situationen. Her lyder det, at der var 25 spillere om bord på Torpegaards fly. De er nu alle i isolation ligesom danskeren de næste to uger.

De 25 spillere tilslutter sig en allerede lang liste af spillere i isolation.

Lørdag lød det, at i alt 47 spillere fra to forskellige fly også måtte gå i streng isolation som følge af coronasmitte om bord på flyene.