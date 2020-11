Dansker laver comeback og tager første European Tour-titel

Den 30-årige dansker havde undervejs tre slag op til sydafrikanske Wilco Nienaber på førstepladsen. Men tre birdies på de sidste ni huller - og to sene bogeys til Nienaber - banede vej for det flotte comeback.

Joachim B. Hansen var inden søndagens fjerde og sidste runde blot et enkelt slag bag Nienaber, der var på hjemmebane i Sydafrika.

Det var også den 20-årige sydafrikaner, der kom bedst i gang søndag med tre birdies i træk på hul nummer 4, 5 og 6. Det blev dog hans sidste huller under par, hvilket Joachim B. Hansen altså udnyttede fuldt ud.

På 18. og sidste hul havde danskeren sikret sig et forspring på ét slag. Han skulle dermed blot gå hullet i samme antal slag som Nienaber eller færre.

Danskeren så ud til at være en smule mærket af nerver og ramte ikke fairwayen med sit første slag, mens næste slag røg i en bunker.

Han kom fint op af bunkeren, men skulle stadig finde et godt put frem for at gå hullet i par. Samtidig blev Nienaber dog noteret for en bogey, og dermed havde danskeren pludselig to forsøg til at sende kuglen i hul.

Joachim B. Hansen var iskold og afgjorde det i første forsøg, og han endte dermed med at vinde med to slag ned til Nienaber. Danskerens score lød samlet på 19 slag under par mod sydafrikanerens 17 slag under par.

30-årige Hansen har været professionel siden 2010, men det er altså først nu, at det endelig lykkes ham at tage sin første titel på European Tour.

Hans sejr kommer i kølvandet på en andens danskers nylige triumfer.

Emily Kristine Pedersen vandt i den forgange uge således to forskellige turneringer i Saudi-Arabien på Ladies European Tour.