Dansker lander nyt job efter turbulent afsked med norsk klub

Henrik Pedersen er ny cheftræner for Vendsyssel, som fredag fik ny ejer.

Fredag har været en begivenhedsrig dag for fodboldklubben Vendsyssel FF.

Først blev det meddelt, at tidligere bestyrelsesformand Jacob Andersen havde overtaget klubben fra et schweizisk investeringsselskab.

Og siden kom det frem, at Henrik Pedersen er blevet ansat som ny cheftræner for klubben.

Det er Pedersens første job, siden han stoppede som træner i Strømsgodset i april.

Opsigelsen var kulminationen på et forløb, hvor flere norske medier skrev, at danskeren af syv anonyme spillere var blevet beskyldt for racisme.

Pedersen afviste, at han skulle være kommet med diskriminerende udsagn, men blev alligevel enig med klubben om at stoppe samarbejdet.

Strømsgodset sendte sagen videre til Det Norske Fodboldforbund (NFF), men her fandt man ikke anledning til at gå videre med den.

Nu har Henrik Pedersen fundet en ny arbejdsgiver, og her har man store forventninger til trænerens evner.

- Henrik Pedersen har igennem hele sin trænerkarriere bevist sine fodboldfaglige evner, og det er en kompetent træner, der nu skal stå i spidsen for VFF med fokus på at få genopbygget et stærkt VFF, siger direktør og klubejer Jacob Andersen.

43-årige Henrik Pedersen, der tidligere har været ansat i klubben i en anden funktion, har fået en toårig kontrakt.

- Vi ser meget frem til at lade hans viden om Vendsyssel FF fra 2016-sæsonen og store internationale erfaring og massive netværk være en motor i udviklingen af VFF, siger Jacob Andersen.

Pedersen har desuden været forbi klubber som Red Bull Salzburg, Eintracht Frankfurt og HB Køge.