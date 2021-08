Dansker jubler over grand tour-debut: Det er en drengedrøm

Han har vidst det, nærmest siden sæsonen gik i gang, men for to uger siden kom den endelige bekræftelse, og tirsdag blev det offentliggjort for omverdenen.

- Det er en drengedrøm. For nogle år siden sad jeg selv og lavede managerhold på nettet, og nu står mit navn pludselig i de der spil. Så det er en stor oplevelse, siger Andreas Kron tirsdag i telefonen fra lufthavnen, hvorfra turen går mod Burgos og 1. etape.

- Der har hele tiden været snak om, at jeg skulle køre løbet, og jeg har forberedt mig på det siden DM i juni, så jeg er klar. Men det var fedt at få meldingen, og det gav lidt ro, at jeg stod på listen i holdets systemer.

Andreas Kron kørte et formidabelt forår og vandt sine to første sejre på World Touren.

Først vandt han foran veteranen Luis León Sánchez i Catalonien Rundt, og senere fik han på skrivebordet tildelt en etapesejr i Schweiz Rundt, fordi den tidligere verdensmester Rui Costa overtrådte reglerne i spurten med danskeren.

Formen var fremragende, og det betød, at Lotto Soudal pludselig overvejede at tage Andreas Kron med til Tour de France. Sådan gik det dog ikke, og det har han det fint med.

- Jeg var på intet tidspunkt skuffet. Jeg tænkte, at hvis jeg kom med, ville det være fint, men hvis ikke var det også fint nok.

- Selvfølgelig vil man gerne køre Tour de France, men i bagklogskabens lys er jeg glad for, at holdet ikke lod sig rive med af den form, jeg havde. Vi har lagt en langsigtet plan, og jeg er af den overbevisning, at det er godt at bevare roen, siger Andreas Kron.

Nu får han i stedet sin grand tour-debut i den spanske rundtur, og han satser på at markere sig.

- Jeg håber, at jeg kan være med på nogle enkelte etaper. Niveauet er lige en tand højere end tidligere, men når man kan køre med om etapesejrene i Catalonien Rundt og Schweiz Rundt, så kan man også her.

- Dermed ikke sagt, at jeg kommer hjem med en etapesejr - men jeg forventer, at jeg skal køre med om det, siger Kron, som får en forholdsvis fri rolle, fordi sprintkanonen Caleb Ewan har meldt afbud.

Andreas Kron udmærker sig især i kuperet terræn, men han har bemærket, at han er begyndt at klatre bedre end tidligere. Den del af sit talent vil han udforske i Spanien.

- Jeg regner med at få nogle svar på, hvilken vej jeg skal gå som ryttertype. Jeg er begyndt at klatre bedre og bedre, så det bliver spændende at se, om det fortsætter.

- Jeg skal udvælge nogle etaper, hvor jeg kan komme i bjergudbrud, og så må vi se, hvordan det går, siger Kron.

Vuelta a España begynder lørdag med en enkeltstart på 7,1 kilometer i byen Burgos.