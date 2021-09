Dansker i kontraktdans med Chelsea: Lykken er vendt

Efter en hård periode i klubben er danskeren nu klar til at forlænge sin kontrakt, fordi han indgår som en vigtig del af manager Thomas Tuchels planer. Det er en stor kontrast til tiden under eksmanager Frank Lampard, der ikke kiggede danskerens vej.

Om under ti måneder udløber den danske forsvarsstjerne Andreas Christensens kontrakt med Chelsea, men ægteskabet mellem de to parter kan sagtens blive forlænget.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg havde en svær periode, inden Frank Lampard forlod klubben. Dengang så tingene anderledes ud. Men siden har vi vundet Champions League og den europæiske Super Cup, og de dygtigste spillere er kommet til Premier League, så jeg føler, at jeg er det rigtige sted.

- Jeg er glad for at være i Chelsea, for vi vinder trofæer, og jeg spiller en stor rolle. Det er super fedt at spille en stor rolle og være inde i varmen. Men det kan gå hurtigt, har jeg oplevet. Pludselig er der nogle andre, som præsterer eller får chancen, og så kan jeg havne ude i kulden igen, siger danskeren.

Det var i slutningen af januar, at tyske Thomas Tuchel overtog managerjobbet fra klubikonet Frank Lampard.

Andreas Christensen lader sit bagland om at stå for kontraktforhandlinger med Chelsea, og snakken er i gang.

- Det er svært at sige, hvad det ender med. Der bliver snakket en hel masse. Jeg vil ikke sige for meget, men jeg synes, at det ser godt ud. Jeg er glad for at være i Chelsea, siger den 25-årige dansker.

Fra nytår, når der er under seks måneder til kontraktudløb, kan han frit snakke med andre klubber om en kontrakt gældende fra 1. juli.

Aktuelt er han samlet med det danske fodboldlandshold, hvor han også er fast mand. Han forventes at starte inde tirsdag aften, når Danmark møder Israel i en topkamp i VM-kvalifikationen.