Dansker holder fast i topplacering på European Tour

Hansen klarede tredje runde i to slag under par og er nu samlet 11 slag under par. Danskeren startede dagen på en delt fjerdeplads, men er nu på en delt andenplads.

Hansen er stadig tre slag fra førstepladsen, som engelske Tyrrell Hatton indtager i samlet 14 slag under par.

Der er dermed gode muligheder for endnu en flot placering til en dansker i en European Tour-turnering. I slutningen af august kronede Rasmus Højgaard en periode med flot spil, da han vandt UK Championship.

Hansens runde lørdag bød blandt andet på to bogeys og fire birdies.

Thorbjørn Olesen og Søren Kjeldsen er også med i weekendens finalerunder i PGA Championship.

Førstnævnte ligger bedst placeret af de to. Olesen ligger på en delt 31.-plads i tre slag under par, mens Kjeldsen er næstsidst blandt de tilbageværende spillere på en delt 64-.plads, fire slag over par.

Rasmus Højgaard, Lucas Bjerregaard og Jeff Winther klarede ikke cuttet fredag. Thomas Bjørn trak sig efter en skidt første runde.

PGA Championship er målt på præmiepenge en af de største turneringer i European Tour-kalenderen og spilles på Wentworth Clubs bane lidt vest for London.

Den samlede præmiepulje er i år på 44 millioner kroner. Vinderen får, hvad der svarer til cirka 7,5 millioner kroner. Turneringen er to gange tidligere - i 2002 og 2007 - blevet vundet af Anders Hansen.