Dansker får sjælden startplads i ny Chelsea-skuffelse

Mandag aften lykkedes det Villa at få et enkelt point ud af udekampen på Stamford Bridge, da opgøret endte 1-1.

Premier League-oprykkeren Aston Villa fortsætter med at imponere, mens det hakker i Chelseas maskineri.

Dermed er Aston Villa stadig foran mandagens modstander i ligatabellen, hvor oprykkerklubben ligger nummer fem på en bedre målscore end Chelsea på sjettepladsen.

I begyndelsen af december lignede Chelsea en mesterskabsbejler, men efter fire point i de seneste fem ligakampe, er kandidaturet kraftigt svækket.

Andreas Christensen fik sin femte ligastart i sæsonen - den første siden midten af oktober - og den danske landsholdsspiller spillede en solid kamp, om end han til tider var lidt udfordret af Aston Villa-stjernen Jack Grealish.

Christensen var prisgivet ved Aston Villas scoring, da han lå skadet efter et sammenstød med netop Grealish.

Ligaens bedste oprykker bed generelt godt fra sig og kunne med lidt større skarphed have taget føringen i første halvleg.

Det blev dog hjemmeholdet, som kom i front via den franske målræv Olivier Giroud. Han kastede sig ind i et indlæg fra Ben Chilwell og fik headet bolden i mål 12 minutter før pausen.

Udligningen faldt fem minutter inde i anden halvleg, da Chelsea-forsvaret var fanget i ubalance, mens Andreas Christensen lå skadet midt på egen banehalvdel.

Det udnyttede Aston Villa til at slå et indlæg ind bagest i feltet, hvor Anwar El-Ghazi var helt fri og kunne score på sin førsteberøring. Dermed kom hollænderen på måltavlen for tredje kamp i træk.

Det lykkedes Chelsea at få bolden i nettet igen midtvejs i anden halvleg, men målet blev korrekt annulleret for offside.

Kort efter var Aston Villa tæt på at score, da John McGinn smækkede bolden på overliggeren.

I kampens slutfase pressede Chelsea på for sejren, men måtte nøjes med en skuffende pointdeling.