Dansker får ny chance på World Tour-hold efter hårdt år

Trek-Segafredo har valgt at give Jakob Egholm et år mere på holdet efter et år, hvor han har haft det svært.

Cykelrytteren Jakob Egholm får en chance mere for at bevise sig på højeste niveau.

Den 23-årige dansker har således fået sig en ny kontrakt hos World Tour-holdet Trek-Segafredo, som han trådte ind på forud for 2021-sæsonen.

Jakob Egholm har levet en anonym tilværelse på den største cykelscene, og det lå ikke i kortene, at han ville få en ny kontrakt.

De to parter er dog blevet enige om en aftale, der betyder, at Jakob Egholm også i 2022 kører på World Touren.

- Jeg har ikke haft det bedste første år på World Touren. Foråret var svært for mig, fordi jeg blev smittet med coronavirus, mens jeg prøvede at falde til på det her niveau.

- Anden halvdel af sæsonen gik meget bedre, og jeg føler mig meget hjemme på holdet, så jeg er meget glad for at blive hos Trek-Segafredo, så jeg kan blive ved med at udvikle og forbedre mig, siger Jakob Egholm.

Jakob Egholm er tidligere juniorverdensmester i linjeløb, men har haft svært ved at manifestere sig på seniorniveau. Trek-Segafredo har dog set fremgang efter sygdommen i foråret, fortæller sportsdirektør Steven de Jongh.

- Senere på året har Jakob været i stand til at ramme sin form og køre stærkt i holdets tjeneste, og det har givet os en idé om hans potentiale.

- Vi besluttede at forlænge hans kontrakt, så han får chancen for at vokse som rytter og finde sin plads i feltet. Forhåbentlig kan han få et år uden de forhindringer, han har haft i 2021, siger Steven de Jongh.

Jakob Egholm vandt juniorernes verdensmesterskab i Qatar i 2016.

Inden han fik kontrakt hos Trek-Segafredo, kørte han for det amerikanske hold Hagens Berman Axeon. Privat er han gode venner med Mads Pedersen, der også kører for Trek-Segafredo.