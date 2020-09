Dansker får Premier League-debut i Wolverhampton-sejr

Han blev skiftet ind midt i anden halvleg i Wolverhamptons 2-0-sejr på udebane over Sheffield United. Målene blev scoret af Raúl Jiménez og Romain Saïss i løbet af kampens første seks minutter.

Den 22-årige dansker Oskar Buur fik mandag sin debut i Premier League for Wolverhampton.

Stillingen var også 2-0, da danskeren kom på banen.

Han erstattede kantspilleren Neto og blev placeret yderst i midtbanekæden, selv om han tidligere har gjort sig mest som back. Buur var med til at køre sejren sikkert i hjem, men gjorde ikke stort væsen af sig.

I Danmark er han bedst kendt som Oskar Buur, men i Premier League står der "Rasmussen" bag på ryggen af trøjen sammen med nummer 59.

Oskar Buur har tidligere spillet på de danske ungdomslandshold, men han fik aldrig et gennembrud i AGF på seniorniveau. Derfor skiftede han i sommeren 2017 til Brabrand for blot at være i den aarhusianske forstadsklub i en måned, før han skiftede til Wolverhampton.

I april 2018 scorede han i sin Wolverhampton-debut i den næstbedste række, og han er også blevet brugt i FA Cuppen, Liga Cuppen og Europa League, men altså ikke i Premier League før mandag.