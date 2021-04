Dansker er ude af coronakarantæne og klar til Flandern

Et muligt smitteudbrud på cykelholdet Trek sendte danske Mads Pedersen i coronakarantæne og bragte hans deltagelse i cykelklassikeren Flandern Rundt i fare.

Men trods en bøvlet optakt kan han nu ånde lettet op. Trek har lørdag officielt udtaget holdet til søndagens løb, og Mads Pedersen er på startlisten.

Det fremgår af et opslag på Treks twitterprofil.

Danskeren har afleveret de negative coronatest, der skulle til for at afslutte sin karantæneperiode. Allerede tidligere lørdag, inden holdet officielt var udtaget, vidste han godt, at han skulle i sadlen igen.

- Jeg glæder mig sgu, og det bliver fedt at komme ud og køre cykelløb igen, sagde han til TV2 Sport.

- Jeg skal måske bruge noget af den bitterhed over, at jeg ikke fik lov til at køre Gent. Den skal nok bruges i morgen (søndag, red.) på at køre stærkt på cykel.

Pedersen og holdkammeraten Alex Kirsch måtte droppe at køre midtugens Dwars door Vlaanderen, der af mange bruges som optakt til søndagens monument.

Derfor er han også meget tvivlende i forhold til egen form.

- Jeg er ikke helt tilfreds med, hvor jeg er. Men jeg kan ikke gøre noget ved det, forklarede han til TV2 Sport.

Mads Pedersen blev i 2018 nummer to i netop Flandern Rundt, som har været et af hans mål for året.

I hvilken form han ankommer til årets løb i, står hen i det uvisse efter coronakarantænen.

Han har dog tidligere vist god form i denne sæson, da han vandt et andet af de større endagsløb ved at være første mand over stregen i Kuurne-Bruxelles-Kuurne i slutningen af februar.