Danske volleyballmænd trækker sig fra EM-kvalifikation

Kampene skulle have været spillet i januar, men forbundet ønsker ikke at sende spillerne afsted, som coronasituationen ser ud i øjeblikket.

Danmark var i pulje med Bosnien-Hercegovina, Tyrkiet og Nordmakedonien. EM-kvalifikationskampene skulle have været afviklet over to stævner, hvoraf det ene skulle have været afholdt i Slagelse 8.-10. januar.

Det danske forbund ærgrer sig selvfølgelig over, at man må trække sig fra kampene og aflyse turneringen på hjemmebane.

- Men med den nuværende udvikling af udbredelsen af covid-19 smitte, og de markante krav og restriktioner, der pt. er for at afvikle større internationale arrangementer, ser vi os ikke i stand til at opfylde dette inden for en ansvarlig økonomisk ramme, da vi er en mindre organisation med færre ressourcer og økonomisk råderum.

- Vi har derfor meddelt CEV (Det Europæiske Volleyballforbund, red.), at vi ikke er i stand til at være arrangør af den planlagte herrepulje til januar 2021, siger Sven Brix, der er elitechef i Volleyball Danmark.

Oprindelig skulle kvalifikationskampene have været spillet i august og september i år. Men på grund af coronaspredningen blev de flyttet til januar.

Siden har Volleyball Danmark sammen med andre lande forsøgt at gennemtrumfe endnu en flytning - denne gang til maj, hvor det danske damelandshold spiller EM-kvalifikation.

Men det europæiske forbund fastholder den nuværende spilletermin.

- Vi har ligeledes meddelt CEV, i lighed med en række andre lande, at vi ikke finder det hverken forsvarligt eller hensynsfuldt at deltage i de planlagte puljer i januar måned.

- Det synspunkt har der desværre ikke været enighed om, og derfor er konsekvensen, at Volleyball Danmark har besluttet at trække herreholdet fra puljen. Vi sætter helbredet hos spillerne, staben og officials først, siger Sven Brix.

Volleyball Danmark oplyser, at det ikke medfører økonomiske eller sportslige sanktioner, at man trækker landsholdet ud af EM.

CEV er citeret for, at man ser frem til at byde det danske hold velkommen tilbage snarest muligt.