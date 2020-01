Danske venner sms'er islænding: De vil ikke tale med mig

Gudjonsson spillede i en årrække i Århus Håndbold og har et stort netværk i Danmark.

- Jeg fik også en masse beskeder før kampen mod Danmark. Men nu er det nogle beskeder, hvor de skriver, at de ikke gider at snakke med mig, hvis vi taber onsdag.

- Det er altid lidt sjovt, når man har nogle venner i Danmark, der er lidt pressede over det, joker Sigvaldi Gudjonsson.

Danmark står i en noget uvant situation ved EM, hvor danskerne skal bruge en islandsk sejr over Ungarn, mens Danmark selv skal slå Rusland for at komme videre.

Omvendt er Island vant til at være under stort pres ved EM- og VM-slutrunder, så Gudjonsson nyder, at rollerne nu er byttet om.

- Jeg synes, at det er lidt sjovt. Det er selvfølgelig trist for Danmark, og jeg har da også lidt dansk i mig, så jeg håber da lidt, at de går videre.

- Men de skal selvfølgelig stole på, at vi vinder, så det er en lidt mærkelig situation, siger fløjprofilen, der til daglig spiller i norske Elverum.

Island, der allerede er klar til mellemrunden, spiller onsdag klokken 18.15 mod Ungarn i Malmö Arena. Danmark møder Rusland klokken 20.30 samme sted.