Danske topklubber sælger flere sæsonkort end nogensinde

15.500 pladser er afsat til den kommende sæson, og det er ny rekord for klubben. I 2018 solgte klubben 12.000 sæsonkort.

Mesterklubben Brøndby IF kunne allerede for et par uger siden melde udsolgt af sæsonkort.

Onsdag følger Brøndbys rival, bronzevinderen FC København, trop med en melding om foreløbigt mere end 16.000 solgte pladser, hvilket også er klubrekord.

- Der er fortsat nogle restriktioner i de første kampe, men vi har stor tro på, at vi kan få en flot udvikling i vores tilskuertal, og ambitionen om at nå op på 20.000 i snit, lever i høj grad, siger FCK's kommercielle direktør, Jacob Lauesen, til klubbens hjemmeside.

Hos sidste sæsons sølvvinder, FC Midtjylland, er der ligeledes godt gang i salget af sæsonkort.

Klubbens marketingdirektør, Preben Rokkjær, meddeler, at man har afsat cirka 5000 pladser, og man forventer at nå op på 5400 i de kommende dage, hvilket vil være ny rekord for den midtjyske klub.

Hos AGF, der blev nummer fire i sidste sæson, har man solgt lige over 5000 sæsonkort, og dermed tegner de fire topklubber sig altså alene for over 41.500 afsatte pladser til den kommende sæson på nuværende tidspunkt.

Brøndbys 15.500 solgte og dermed udsolgte sæsonkort skal ses i lyset af, at klubben spiller med i et europæisk gruppespil i efteråret.

De kampe bliver afviklet med nedsat kapacitet, og derfor har det maksimalt været muligt at sælge 15.500 pladser på Brøndby Stadion, der normalt har plads til 28.000 tilskuere.

Regeringen og et flertal af Folketingets partier vedtog i juni, at superligaklubberne igen må fylde deres tribuner fra 1. august efter en lang periode med restriktioner på grund af corona.

Tribunerne kan dog nogle steder ikke fyldes helt ud. Aftalen gælder således kun for siddende tilskuere og altså ikke ståpladser.

Indtil 1. august, hvor der afvikles to spillerunder, er der fortsat krav om sektionering og afstand mellem tilskuere. Klubberne må dog have 1000 tilskuere per sektion mod tidligere 500.