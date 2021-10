Danske tempospecialister drømmer om gult i København

Her køres 1. etape af Tour de France i København, og drømmer man om at køre i den gule trøje på dansk jord, kommer der næppe en bedre chance.

Flere af de danske tempospecialister har sat et stort kryds ud for 1. juli 2022.

For den tredobbelte U23-verdensmester Mikkel Bjerg er det et af sæsonens store mål.

- Jeg tror, den passer mig okay. Det fede ved at have en rute seks-syv måneder i forvejen er, at man kan begynde at specialisere, hvad man skal være skarp på, siger Bjerg, som i det hele taget vil fokusere mere på de flade enkeltstarter næste år.

- I løbet af en sæson er der en enkeltstart, der er lidt kuperet, og en anden, der er lidt fladere. Her har jeg virkelig kunnet sætte et stort kryds i kalenderen. Det er det, jeg går efter. Hvis det ikke bliver helt, som jeg havde håbet, må jeg tage det til den tid.

De seneste tre års danmarksmester i enkeltstart, Kasper Asgreen, har også sat næsen op efter etapesejren, der automatisk vil kaste en førertrøje af sig.

- Selvfølgelig kunne det være en drøm, hvis det kunne lade sig gøre.

- Jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan, for at det skal lykkes. Men som altid kommer alle enkeltstartsryttere og drømmer om trøjen, siger han.

Han tror ikke, det vil være en fordel for danskerne, at de måske har kørt i København lidt oftere end deres udenlandske konkurrenter.

- Nu har jeg ikke lige kørt så meget rundt på min enkeltstartscykel i downtown København, siger han med et smil.

I det hele taget har han dog store forventninger til danskernes præstationer på de tre etaper, der køres som en del af den danske Tour-start.

- Danskerne har præsteret på rigtig højt niveau de seneste år. Jeg håber, vi kan tage det med ind i næste sæson, og jeg er sikker på, at motivationen bliver rigtig høj på de første tre etaper. Det kunne være fedt, hvis en af os render med en dansk etapesejr, lyder det selvsikkert fra Asgreen.