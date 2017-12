Danske svømmekvinder efter EM-bronze: Det var så fedt

Det er tredje danske medalje ved EM.

For Emilie Beckmann var det anden tur på medaljeskamlen til EM, da hun torsdag hentede sølv i 50 meter butterfly.

- I dag er jeg sådan lidt mundlam. Der har jeg faktisk ikke så mange ord. At gå ud og have tre holdkammerater at gøre det her med, det er fantastisk. Det var så fedt, siger hun.

Finalen blev vundet af Holland i tiden 1 minut og 33,91 sekunder, mens Sverige tog sig af andenpladsen.

Danmark fik en fornuftig start, og da Pernille Blume satte slutspurten ind, var den danske medalje en realitet.

Også det 17-årige talent Julie Kepp Jensen gjorde en mere end pæn figur i finalen, da hun var med til på tredje tur at svømme den næsthurtigste tid af de fire danskere på 23,89 sekunder.

- Det er vildt. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle have bedt om, der kunne have gjort det bedre, siger svømmetalentet, der modtog sin første seniormedalje foran et ekstatisk hjemmebanepublikum.

På forhånd havde den mere erfarne Pernille Blume lagt et venskabeligt pres på sin yngre kollega.

- Jeg sagde faktisk til Julie på forhånd, at hun havde en 23-tid i sig, siger Pernille Blume.

For Mie Ø. Nielsen markerede medaljen en tilbagevenden til bassinet efter et efterår med svømning på halv tid og "Vild med dans".

Mie Ø. Nielsen har ikke vist topform ved EM, så hun var taknemmelig for at stå på medaljeskamlen sammen med de andre.

- Man havde da lov til at håbe på lidt i holdkapperne, for jeg ved, at de her tøser gør et fantastisk job, siger hun.

De danske kvinder var kvalificeret til finalen med tiden 1 minut og 37,64 sekunder, hvilket var tredjebedste tid i indledende heat.

Det heat blev imidlertid svømmet uden Pernille Blume. I stedet var 18-årige Emily Gantriis med på det danske hold.

Tidligere fredag sikrede Pernille Blume Danmarks anden medalje ved kortbane-EM, da hun i tiden 51,63 sekunder kom ind på tredjepladsen i 100 meter fri.

Finalen blev vundet af hollænderen Ranomi Kromowidjojo, der kom i mål i tiden 50,95 sekunder.

I herrernes 1500 meter fri kom danske Anton Ørskov Ipsen i mål på en fjerdeplads i tiden 14 minutter og 30,94 sekunder.