Danske spillere knæler før landskamp mod Belgien

Efter tvivl står det nu klart, at det danske landshold har besluttet at knæle sammen med det belgiske.

Spillere fra både Danmark og Belgien vil knæle forud for lørdagens landskamp i fodbold i Nations League for at sige fra over for racisme og diskrimination.

Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) på det sociale medie Twitter.

- Spillerne fra Danmark og Belgien har besluttet at knæle forud for kampen i aften for at markere kampen mod racisme og diskrimination, lyder det.

Det belgiske landshold havde på forhånd meddelt, at holdets spillere ville knæle, men det var uvist, om det danske hold ville gøre det.

Sagen startede ved, at Englands Manchester United-angriber Mason Greenwood på et pressemøde tidligere på ugen sagde, at han forventede, at holdet ville knæle til landskampene mod Island og Danmark.

Det rejste spørgsmålet om, hvorvidt Danmark ville deltage i protesten, og det meldte DBU ud, at landsholdet ville.

Det førte til overvejelser om, hvorvidt Christian Eriksen og co. også ville gøre det forud for kampen mod Belgien. Det har DBU nu bekræftet, at man vil.

Dansk Folkeparti har kritiseret beslutningen og kalder den politisk.

Markeringen med det ene knæ i jorden viser opbakning til Black Lives Matter-kampagnen, der sætter fokus på sortes rettigheder.

- Det er en meget vigtig sag, som betyder noget for alle på holdet, sagde Simon Kjær ifølge Dansk Boldspil-Union (DBU) tidligere på ugen.

Kampen mellem Danmark og Belgien spilles lørdag aften klokken 20.45 i Parken, mens England kommer på besøg tirsdag.